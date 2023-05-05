В Тамбовской области выплату ко Дню Победы получили 105 ветеранов

В Тамбовской области 105 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщает региональный Социальный фонд России.

- Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением, - отмечают в ведомстве.

Выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам, тем, кто воевал в качестве партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.