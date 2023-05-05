Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 13:01

В Тамбове 9 мая транспорт будет двигаться по временной схеме

Автобусы будут объезжать площадь Ленина из-за праздничных мероприятий
Марина МАКОВЛЕВА
Об остановках своего маршрута лучше узнавать заранее

Об остановках своего маршрута лучше узнавать заранее

9 мая пассажирам общественного транспорта нужно быть внимательными и тщательнее планировать свои поездки. На площади Ленина будут проходить праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, как сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки», с 6.00 до окончания мероприятий транспорт будет двигаться по временной схеме, объезжая площадь по Базарной, Карла Маркса, Комсомольской, Октябрьской, Студенецкой Набережной и Советской.

Фото МБУ "Пассажирские перевозки"