В Тамбове 9 мая транспорт будет двигаться по временной схеме

Об остановках своего маршрута лучше узнавать заранее

9 мая пассажирам общественного транспорта нужно быть внимательными и тщательнее планировать свои поездки. На площади Ленина будут проходить праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, как сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки», с 6.00 до окончания мероприятий транспорт будет двигаться по временной схеме, объезжая площадь по Базарной, Карла Маркса, Комсомольской, Октябрьской, Студенецкой Набережной и Советской.

Фото МБУ "Пассажирские перевозки"