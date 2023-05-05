Тамбовчанам покажут трансляцию парада Победы

9 мая в 10 часов на площади Ленина областного центра пройдут торжества, посвященные Дню Великой Победы. В целях обеспечения безопасности граждан было принято решение провести их без зрителей. Для желающих увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона будет организована онлайн-трансляция.

Трансляция будет доступна на официальном сайте Правительства Тамбовской области https://www.tambov.gov.ru/, в группе «Вконтакте» https://vk.com/tambovgov, на региональном телеканале «Новый век» (21 кнопка), на страничке телеканала «Вконтакте» https://vk.com/tvtambov.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» также пройдёт в онлайн-формате. Почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы предлагается через социальные сети, а также разместив портреты героев на автомобиле или одежде.

- Праздничного салюта также не планируется, - сообщает пресс-служба правительства тамбовской области. - В целях пожарной безопасности в период праздников введут ограничения и на использование фейерверков.