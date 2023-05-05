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НовостиОбщество5 мая 2023 14:56

Администрация Тамбова задолжала предпринимателям 77 миллионов рублей

Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего вопросы своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам.

Установлено, что задолженность структурных подразделений администрации города и подведомственных учреждений перед различными субъектами малого и среднего предпринимательства по оплате выполненных работ, поставленных товаров и оказанных услуг в рамках муниципальных контрактов составила около 77 млн рублей.

- В целях устранения выявленных нарушений в марте текущего года прокуратура внесла представление главе городской администрации, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - После вмешательства надзорного ведомства права хозяйствующих субъектов восстановлены, задолженность перед ними погашена в полном объеме.