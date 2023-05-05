В Тамбовской области в аварию попал 17-летний парень на мопеде

Госпитализация пострадавшей не понадобилась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пассажирка мопеда, произошла 4 мая в 21 час 30 минут по улице Октябрьская, 45 в селе Саюкино Рассказовского района. 17-летний парень, не имеющий прав, управлял мопедом «ALPHA», съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 18-летняя пассажирка мопеда, на месте аварии девушку осмотрели медики бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.