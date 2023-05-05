В Тамбовском районе водитель автобуса №119-К сбил 13-летнюю девочку

Девочка ехала по пешеходному переходу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 13-летняя девочка, произошла 4 мая в 8 часов 10 минут на 1 километре автодороги «ТАМБОВ-ШАЦК-КУКСОВО», которая проходит через село Татаново. В районе дома №475 по ул. Ленина. 39-летний водитель автобуса «НЕФАЗ 5299-10-15», который работает на пригородном регулярном маршруте №119-К «с. Куксово - Центральный рынок»), сбил ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде.

- В результате аварии несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.