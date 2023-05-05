Тамбовчанин купил химикаты и сделал из них взрывчатку

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность 46-летнего мужчины. Установлено, что в период с сентября по декабрь прошлого года житель Тамбова через интернет-магазин приобрел химические реактивы, из которых незаконно изготовил и хранил взрывчатые вещества. На основании полученных материалов в региональном УФСБ в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области.