В Тамбове оценили работу МУПов

В администрации Тамбова подвели итоги деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2022 год. В этот период в областном центре насчитывалось шесть МУПов. С присоединением сельских территорий их число увеличилось до семи. В них трудится более тысячи человек.

Каждое из предприятий курирует важнейшие сферы жизни города: транспортное и ресурсное обеспечение, питание школьников, торговля, оснащение лекарствами, ритуальные услуги. Степень социальной нагрузки, ряд экономических факторов влияют на рентабельность каждого из них.

Так, прибыль городского предприятия общественного питания «Школьник» составила более 3,6 млн руб. Половина средств была перечислена в бюджет Тамбова. Собственные средства МУПа покрывают краткосрочные обязательства более чем на 180%.

С прибылью закончил прошлый финансовый год и Тамбовский центральный рынок. Она составила порядка 750 тысяч руб. Из них 370 тысяч руб. пошли в городскую казну. Руководством предприятия была проведена большая работа с поставщиками коммунальных услуг, предпринимателями, что помогло снизить различные виды задолженности.

- В числе предприятий, получивших в 2022 году прибыль, также МУП «Ритуал». Деятельность остальных организаций пока является нерентабельной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - С каждым проводится работа по сокращению расходов и повышению прибыли, но из-за высокой социальной нагрузки не всегда можно применить те или иные методы оптимизации деятельности.