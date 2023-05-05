Тамбовчанину в три часа ночи срочно потребовалось угнать чужую машину

В Тамбове наряд патрульно-постовой службы во время патрулирования ночных улиц заметил подозрительного молодого человека. Находясь на стоянке, неизвестный вел себя неадекватно.

- После недолгого преследования на улице Мичуринской он был задержан при попытке скрыться на автомобиле ВАЗ-2110. При проверке выяснилось, что он проник в чужую машину, разбив боковое стекло, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Угонщиком оказался 29-летний тамбовчанин из соседней многоэтажки. В три часа ночи он решил угнать «Ладу Приору», припаркованную во дворе. Когда это ему не удалось, мужчина вскрыл «десятку». Но успел проехать лишь несколько метров, прежде чем его задержал наряд ППС.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Виновному грозит до 5 лет тюрьмы. Автомобили после проведения экспертиз будут возвращены законным владельцам.