Администрацию Мичуринска оштрафовали на 250 тысяч рублей за эксплуатацию водозаборного узла без разрешения

Разрешение на запуск водонапорной башни получено не было

Прокуратура Мичуринска инициировала привлечение к административной ответственности отдел реализации проектов администрации города за эксплуатацию водозаборного узла без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Проверка выявила, что водозаборный узел, построенный в учхозе Роща эксплуатируется без соответствующего заключения органа строительного надзора Тамбовской области.

Как рассказали в прокуратуре города Мичуринска, материалы прокурорской проверки направлены в Арбитражный суд Тамбовской области.

В результате юридическое лицо - отдел реализации проектов – оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Фото прокуратуре города Мичуринска