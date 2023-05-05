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НовостиОбщество5 мая 2023 6:59

Администрацию Мичуринска оштрафовали на 250 тысяч рублей за эксплуатацию водозаборного узла без разрешения

Воду подали жителям без согласования с органом строительного надзора
Марина МАКОВЛЕВА
Разрешение на запуск водонапорной башни получено не было

Разрешение на запуск водонапорной башни получено не было

Прокуратура Мичуринска инициировала привлечение к административной ответственности отдел реализации проектов администрации города за эксплуатацию водозаборного узла без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Проверка выявила, что водозаборный узел, построенный в учхозе Роща эксплуатируется без соответствующего заключения органа строительного надзора Тамбовской области.

Как рассказали в прокуратуре города Мичуринска, материалы прокурорской проверки направлены в Арбитражный суд Тамбовской области.

В результате юридическое лицо - отдел реализации проектов – оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Фото прокуратуре города Мичуринска