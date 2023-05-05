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НовостиПроисшествия5 мая 2023 6:30

Родная сестра тайком оформила на тамбовчанку кредит

Женщина неожиданно узнала, что должна банку 16 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительный акт в отношении 39-летней жительницы Воронежской области. Ее обвиняют в мошенничестве. Женщина оформила в банке кредит на 6,5 тысяч рублей через интернет. Договор был оформлен на ее родную сестру.

- Полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, а по оформленному кредиту сестре начислены проценты с общим долгом более 16 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Сестра обвиняемой узнав о внезапно возникавшем долге, обратилась правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.