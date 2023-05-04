5 и 7 мая в Тамбове общественный транспорт будет объезжать площадь Ленина из-за репетиции парада

Схема объезда общественного транспорта

5 мая, по информации администрации города Тамбова, для обеспечения безопасности дорожного движения на время репетиции парада Победы с 7.00 до 12.30 будет запрещена остановка и с 8.30 до 12.30 движение транспортных средств на площади Ленина и по улице Интернациональной, на участке от ул.Советской до ул. К.Маркса.

Кроме того, 7 мая в Тамбове будет проходить очередная репетиция праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Из-за этого с 8.30 до 12.30 общественный транспорт будет двигаться по временной схеме, минуя площадь Ленина.

- Просим горожан учесть это при планировании утренних маршрутов и проявить понимание, - отмечают в МБУ «Пассажирские перевозки».

Фото МБУ "Пассажирские перевозки"