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НовостиОбщество4 мая 2023 13:40

Жители Кирсановского района пожаловались в прокуратуру на состояние дороги «Чутановка-Рамза»

Суд обязал муниципалитет привести покрытие в порядок
Марина МАКОВЛЕВА
На дороге обнаружены явные дефекты

На дороге обнаружены явные дефекты

Кирсановская межрайонная прокуратура по коллективному обращению местных жителей проверила исполнение законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

- Установлено, что дорожное покрытие на автодороге «Чутановка-Рамза» не соответствует нормативным требованиям, имеются многочисленные дефекты в виде просадок и гребенок, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд, требуя обязать муниципалитет привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Фото Кирсановской межрайонной прокуратуры