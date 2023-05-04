Жители Кирсановского района пожаловались в прокуратуру на состояние дороги «Чутановка-Рамза»

На дороге обнаружены явные дефекты

Кирсановская межрайонная прокуратура по коллективному обращению местных жителей проверила исполнение законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

- Установлено, что дорожное покрытие на автодороге «Чутановка-Рамза» не соответствует нормативным требованиям, имеются многочисленные дефекты в виде просадок и гребенок, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд, требуя обязать муниципалитет привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Фото Кирсановской межрайонной прокуратуры