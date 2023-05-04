Руководителя тамбовской стройкомпании осудили за сокрытие денег

В суде вынесли приговор бывшему генеральному директору строительной компании, которого признали виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов в размере более 45 млн рублей в банки направлены поручения о приостановлении операций и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, директор уведомил контрагентов о перечислении денежных средств за поставленные товары и оказанные услуги на иные счета, минуя расчетный счет организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере около 15 млн рублей.

- В рамках расследования уголовного дела удалось добиться возмещения сокрытой суммы., - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 510 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.