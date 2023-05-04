Тамбовчанку обвиняют в гибели отца, в доме которого она топила неисправную печь

Больной мужчина не смог выбраться из горящего дома Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На следствии установили, что женщина долгое время ухаживала за больным 76-летним отцом и знала, что в его доме сломана металлическая дверца топки, при этом мер к устранению неисправности не принимала и продолжала ежедневно топить ее дровами. 28 января этого года женщина снова растопила печь, после чего, не заперев плотно металлическую дверцу печи, ушла к себе домой. В это время искры из печи через имевшуюся щель попали на лежащие рядом дрова и мешки, в связи с чем произошло возгорание и задымление. Пожилой отец в силу своего здоровья не смог самостоятельно покинуть жилище, в результате чего скончался от отравления угарным газом.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает Су СКР по Тамбовской области.