Жителя Сосновки будут судить за кражу газовых баллонов

В Сосновке из нежилого дома, принадлежащего местному жителю, пропали десять пустых газовых баллонов. Собственник обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска проверили близлежащие пункты приема лома и выяснили, что как раз недавно неизвестный мужчина сдал в один из них несколько пустых газовых баллонов.

Полицейские установили личность мужчины, им оказался безработный 47-летний местный житель. Сдав баллоны, он уехал на заработки в Москву. Было возбуждено уголовное дело о краже. Найти подозреваемого удалось спустя некоторое время.

- Мужчина признался в краже и рассказал, как и когда украл баллоны. Была назначена и проведена товароведческая экспертиза. Ущерб от хищения составил около десяти тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Уголовное дело направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу. Ущерб мужчина пока не погасил.