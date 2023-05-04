В аварии на севере Тамбова получил травмы водитель иномарки

Один из водителей оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 70-летний мужчина, произошла 3 мая в 7 часов 30 минут в районе дома №16 по улице Свободной города Тамбова. 56-летний водитель «Nissan Almera», на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся по главной дороге «Renault Logan», под управлением 70-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Nissan Almera» не пострадал, водителя «Renault Logan» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.