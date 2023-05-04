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НовостиОбщество4 мая 2023 7:00

Прокуратура через суд обязала отремонтировать дорогу в Мичуринском районе

Жительница пожаловалась на состояние проезжей части улицы Школьной в поселке Зеленый Гай
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринского района по обращению местной жительницы проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Как оказалось, в поселке Зеленый Гай дорога на улице Школьная находится в неудовлетворительном состоянии.

- По данному факту прокуратурой главе администрации Жидиловского сельсовета внесено представление. В дальнейшем, в связи с неустранением нарушений в установленный срок, прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении местной администрации привести дорожное полотно в надлежащее состояние, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Подрядчик приступил к ремонту дороги.