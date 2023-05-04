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НовостиПроисшествия4 мая 2023 6:31

Тамбовчанин выманил у жителя Саратовской области 350 тысяч рублей под предлогом покупки автомобиля и мотоцикла

Мужчину будут судить за мошенничество
Марина МАКОВЛЕВА

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

- Обвиняемый в сети «Интернет» разместил объявление о продаже мотоцикла «Сузуки Бандит 400» за 110 тысяч рублей. В дальнейшем он договорился с покупателем из Саратовской области о продаже указанного мотоцикла. Денежные средства за мотоцикл потерпевший перевел в полном объеме, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

После обвиняемый несколько раз просил перевести ему деньги под разными предлогами якобы для последующего приобретения автомобиля для потерпевшего. В результате ни мотоцикл, ни автомобиль потерпевший так и не получил, а напротив, лишился около 350 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кирсановский районный суд для рассмотрения по существу.