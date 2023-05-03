Баскетбольный клуб «Тамбов» потерпел безвольное поражение от «Иркута»

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 2 мая, в Иркутске состоялся первый финальный матч за седьмое место в мужской Суперлиге по баскетболу. Местный «Иркут» принимал «Тамбов». Как и в недавней встрече с «Динамо» во Владивостоке, «волки» выиграли первую четверть с все с тем же перевесом в четыре очка (21:17 вместо 28:24). А затем игра продолжилась по дальневосточному сценарию, и «Иркут» отпраздновал домашнюю победу – 85:68.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Никита Иванов (14 очков), Сергей Рассказов (12), Максим Хозяшев (девять), Евгений Борисюк и Владислав Бобровских (по восемь).

Второй матч серии до двух побед состоится 6 мая в Тамбове. Начало поединка в 16:00. А третья встреча (если понадобится) пройдет 10 мая в Иркутске.