Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 14:35

В Тамбове животных можно бесплатно привить от бешенства

В городе работают мобильные бригады ветврачей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Региональный департамент ветеринарии вместе с Тамбовской городской станцией по борьбе с болезнями животных организовали работу мобильных групп, которые проводят бесплатную вакцинацию домашних животных на территории областного центра.

Профилактическая иммунизация проходит по графику. Так, 11 мая, бесплатно провакцинировать своих питомцев можно по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханский проезд, 45, а также по адресу: ул. Оренбургская, 9 с 17.00 до 18.00.

Следующий выезд мобильных групп запланирован на 16 мая по адресу: г. Тамбов, ул. Осипенко, 6 А и ул. Балашовская (перекресток ул. Железнодорожной и Балашовской) с 17.00 до 18.00.