В Тамбове животных можно бесплатно привить от бешенства

Региональный департамент ветеринарии вместе с Тамбовской городской станцией по борьбе с болезнями животных организовали работу мобильных групп, которые проводят бесплатную вакцинацию домашних животных на территории областного центра.

Профилактическая иммунизация проходит по графику. Так, 11 мая, бесплатно провакцинировать своих питомцев можно по адресу: г. Тамбов, ул. Астраханский проезд, 45, а также по адресу: ул. Оренбургская, 9 с 17.00 до 18.00.

Следующий выезд мобильных групп запланирован на 16 мая по адресу: г. Тамбов, ул. Осипенко, 6 А и ул. Балашовская (перекресток ул. Железнодорожной и Балашовской) с 17.00 до 18.00.