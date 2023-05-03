В Тамбовской области будут судить банду наркоторговцев

Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы. Их обвиняют в 35 эпизодах покушений на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

- Четверо тамбовчан в возрасте от 25 до 27 лет, в составе организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями раскладывали на территориях различных муниципальных образований Тамбовской и Пензенской областей наркотики с целью последующего незаконного сбыта наркопотребителям за плату через интернет-магазины в теневом сегменте сети «Интернет», - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Полицейские пресекли преступную деятельность группы, из незаконного оборота изъято около килограмма наркотических средств. В отношении «руководителя» организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу. Один из участников группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело уже находится в суде на рассмотрении.

Фото прокуратуры Тамбовской области