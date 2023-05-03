В тамбовском парке культуры и отдыха посадили еще 25 деревьев

На месте бывшей танцплощадки вырастут клены

В Тамбове, в городском парке культуры и отдыха появилось еще 25 остролистных кленов. Они высажены в том месте, где раньше находилась танцплощадка.

- Крупномеры, возраст которых около пяти лет, привезены из подмосковного питомника. Они имеют развитую корневую систему и сформированную крону, - рассказали в администрации города Тамбова.

Прежде в горсаду уже было высажено 40 больших саженцев елей, кленов, лип и дубов. Они заменят ясени, которые пришлось спилить из-за поражения жуком-вредителем. Всего в этом сезоне в парке планируется высадить 80 новых деревьев.

Фото администрации города Тамбова