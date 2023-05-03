16-летняя тамбовчанка пойдет под суд за сбыт наркотиков

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, которую обвиняют в совершении десяти эпизодов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие установило, девушка, решив заработать, нашла объявление и, понимая, что ей необходимо будет выполнять функции курьера по раскладке наркотиков на территории города Тамбова, дала свое согласие на такую подработку. Представитель «работодателя» через мессенджер присылал ей координаты тайников, из которых она забирала свертки с запрещенными веществами и потом делала закладки в различные места на территории гаражного массива, сообщая куратору их местонахождение. 16 декабря прошлого года во время извлечения очередной закладки девушку задержали полицейские.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.