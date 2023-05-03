В Мичуринске 9 мая пройдет автопробег

Участники автопробега сделают 2 остановки у мемориалов

9 мая в Мичуринске пройдет автопробег «Дорогами Памяти». Его участники проедут 78 километров, по числу лет, которые прошли со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Пробег стартует в 13.00 от поворота на Коминтерн в районе Варваринского моста (село Заворонежское Мичуринского района). Сбор начинается в 12:00.

Участники могут разместить на своих машинах фотографии героев, их наград или краткое описание совершенных подвигов можно наклеить на задних или задних боковых стеклах автомобилей.

- Маршрут автопробега следующий: село Заворонежское – Борщевое – Устье – Новоникольское – Старое Тарбеево – Мичуринск по улице Лаврова до Площади Славы – ул. Герасимова – ул. Тамбовская – ул. Советская (к Парку культуры и отдыха). Участники мероприятия сделают 2 остановки у мемориалов – одну в Мичуринском районе (у мемориала в селе Старое Тарбеево) и вторую в городе Мичуринске (у вечного огня на Площади Славы), - рассказали в администрации города Мичуринска.

Автопробег завершится праздничным концертом в зале Парка культуры и отдыха. Начало концерта в 16:00.

Фото администрации города Мичуринска