В Уваровском районе управляющая компания не следила за состоянием многоквартирных домов

Уваровская межрайонная прокуратура проверила соблюдение противопожарного и санитарно- эпидемиологического законодательства. При этом выяснилось, что управляющая компания не следит за безопасностью жильцов в многоквартирных домах в 1-м и Молодежном микрорайонах. Под лестницей хранились горючие материалы, пути эвакуации были захламлены мебелью и инвентарем, подвал завалили строительным мусором.

Как рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре, в управляющую компанию было внесено представление, ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. После этого нарушения были устранены.