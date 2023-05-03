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НовостиОбщество3 мая 2023 10:23

В Уваровском районе управляющая компания не следила за состоянием многоквартирных домов

После вмешательства прокуратуры из подъездов и подвалов убрали хлам
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура проверила соблюдение противопожарного и санитарно- эпидемиологического законодательства. При этом выяснилось, что управляющая компания не следит за безопасностью жильцов в многоквартирных домах в 1-м и Молодежном микрорайонах. Под лестницей хранились горючие материалы, пути эвакуации были захламлены мебелью и инвентарем, подвал завалили строительным мусором.

Как рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре, в управляющую компанию было внесено представление, ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. После этого нарушения были устранены.