Ремонт закончится в ближайшие дни Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове обновят триптих «Стена Памяти», который установили в парке 40-летия Победы в 2015 году. 3 мая специалисты приступили к демонтажу панелей.

Уникальный мемориал из 17 тысяч фотографий военных лет, собранных из семейных архивов тамбовчан, школьных и краеведческих музеев, обновят в ближайшие дни.

- Панели для него уже напечатаны и ждут своего часа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Напомним, панно состоит из трех частей: «Милосердие», «Зоя» и «Хлеб - фронту. Они рассказывают о подвиге тамбовчан во время Великой Отечественной войны с первых и до последних её дней.