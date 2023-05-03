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НовостиОбщество3 мая 2023 13:42

Глава одного из сельсоветов Тамбовщины использовал служебный автомобиль в личных целях

Мужчина съездил на рабочей машине в Борисоглебск
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мучкапского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении муниципальной собственностью. Установлено, что глава администрации одного из сельсоветов использовал служебный автомобиль Нива Шевроле в личных целях для поездки в Борисоглебск Воронежской области.

По закону о противодействии коррупции лица, замещающие муниципальные должности, не вправе использовать в неслужебных целях средства материально-технического обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности.

- В этой связи по постановлению прокурора района глава администрации сельсовета привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), - сообщает прокуратура Тамбовской области.