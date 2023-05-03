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НовостиОбщество3 мая 2023 10:02

Тамбовская антимонопольная служба добилась наказания банка, который незаконно рассылал рекламу

На кредитную организацию пожаловался владелец номера, на который приходил спам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

29 апреля Арбитражный суд Москвы признал законным штраф, назначенный АО «ОТП Банк», за незаконную рассылку рекламы. Ранее в УФАС пожаловался мужчина, который сообщил, что банк направил ему смс-сообщение с предложением своих услуг, хотя он не давал ОТП Банку согласие на рассылку рекламы.

Банк утверждал, что у него есть согласие на рассылку рекламы на номер заявителя. В ходе проверки выяснилось, что это согласие банку 10 лет назад дал прежний владелец телефонного номера. Способ получения согласия не соответствовал закону (согласие на рассылку было включено в согласие на обработку персональных данных без предоставления которого кредит не был бы выдан).

Также было установлено, что за 10 лет, прошедших с момента получения согласия, Банк не проверял актуальность информации о владельце номера, т.е. не проявил необходимую добросовестность.

- С учетом этих обстоятельств банку выдано предписание о прекращении рассылки спама и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщает УФАС по Тамбовской области. - ОТП Банк предписание исполнил, но обжаловал штраф в судебном порядке, однако суд с позицией УФАС согласился.