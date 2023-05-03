Тамбовская антимонопольная служба добилась наказания банка, который незаконно рассылал рекламу

29 апреля Арбитражный суд Москвы признал законным штраф, назначенный АО «ОТП Банк», за незаконную рассылку рекламы. Ранее в УФАС пожаловался мужчина, который сообщил, что банк направил ему смс-сообщение с предложением своих услуг, хотя он не давал ОТП Банку согласие на рассылку рекламы.

Банк утверждал, что у него есть согласие на рассылку рекламы на номер заявителя. В ходе проверки выяснилось, что это согласие банку 10 лет назад дал прежний владелец телефонного номера. Способ получения согласия не соответствовал закону (согласие на рассылку было включено в согласие на обработку персональных данных без предоставления которого кредит не был бы выдан).

Также было установлено, что за 10 лет, прошедших с момента получения согласия, Банк не проверял актуальность информации о владельце номера, т.е. не проявил необходимую добросовестность.

- С учетом этих обстоятельств банку выдано предписание о прекращении рассылки спама и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщает УФАС по Тамбовской области. - ОТП Банк предписание исполнил, но обжаловал штраф в судебном порядке, однако суд с позицией УФАС согласился.