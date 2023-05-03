Двум молодым людям из Тамбова грозит тюрьма за распространение наркотиков

Сотрудники наркоконтроля задержали в Котовске двух тамбовчан, которые распространяли наркотики. У 19-летнего молодого человека обнаружено 38 свертков с синтетическим наркотиком общим весом 28 грамм, у 20-летней девушки - 6 свертков общей массой 6 грамм.

- В ходе дальнейшего разбирательства в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, обнаружено еще 40 свертков подготовленных для размещения «закладок» общей массой 40 грамм, - рассказали в администрации города Котовска.

Всего полицейские изъяли 74 грамма вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодым людям может грозить от 10 лет тюрьмы.