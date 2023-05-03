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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:50

Двум молодым людям из Тамбова грозит тюрьма за распространение наркотиков

У парня и девушки изъяли 74 грамма «синтетики»
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники наркоконтроля задержали в Котовске двух тамбовчан, которые распространяли наркотики. У 19-летнего молодого человека обнаружено 38 свертков с синтетическим наркотиком общим весом 28 грамм, у 20-летней девушки - 6 свертков общей массой 6 грамм.

- В ходе дальнейшего разбирательства в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, обнаружено еще 40 свертков подготовленных для размещения «закладок» общей массой 40 грамм, - рассказали в администрации города Котовска.

Всего полицейские изъяли 74 грамма вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодым людям может грозить от 10 лет тюрьмы.