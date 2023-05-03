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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:32

Тамбовчанин за рулем LADA XRAY выскочил с трассы и перевернулся

В ДТП пострадал 18-летний водитель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Машина перевернулась

Машина перевернулась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы начинающий автомобилист, произошла 2 мая в 13 часов 40 минут на 73 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов». 18-летний водитель, управляя автомобилем «LADA XRAY», не справился с управлением, его машина съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя с травмами доставили в Токаревскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.