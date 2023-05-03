В Рассказово будут судить мошенника, выманившего у местных жителей около 700 тысяч рублей

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

- Обвиняемый, используя сеть «Интернет», вступил в преступных сговор с телефонным мошенником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Мошенник звонил гражданам и сообщал о том, что их родственники стали виновниками ДТП. При этом для помощи родственникам, якобы попавшим в беду, необходимо передать денежные средства представителю правоохранительных органов, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Обвиняемый, в свою очередь, приезжал к обманутым людям, забирал у них деньги и зачислял их на банковский счет мошенника, оставляя себе «комиссию». В итоге были обмануты 5 жителей Рассказово, сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу.