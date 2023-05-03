В Тамбове сняли режим ЧС возле Цны

Река поднялась на 1,8 метра Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Локальный режим ЧС в Тамбове, который был введен 18 апреля из-за снижения уровня воды в реке Цне, снят. Апомним, он требовался для того, чтобы начать работы по возведеию временной перемычки.

- В минувшие выходные устройство технической перемычки на плотине завершилось, что позволило поднять на 1,8 метра уровень воды в реке, тем самым не допустив негативных экологических последствий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.