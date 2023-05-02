В Тамбове отдают под суд наркосбытчика, который сделал в городе 9 закладок с героином

Прокурор Советского района города Тамбова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело о десяти эпизодах покушений на незаконный сбыт наркотических средств, в том числе в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По результатам предварительного расследования установлено, что ранее не судимый 19-летний житель Республики Узбекистан в декабре 2022 года на территории Воронежа получил оптовую партию наркотического средства (героин) общей массой около 105 граммов, для дальнейшей раскладки в подобранных по своему усмотрению тайниках на территории Тамбова.

Молодой человек разместил героин в 9 закладках на территории Советского района города Тамбова, после чего в тот же день был задержан сотрудниками полиции. При досмотре у него обнаружили и изъяли полимерный пакет с ещё 37 свертками наркотиков, предназначенными для дальнейшего сбыта.

- Расследование уголовного дела завершено, собранные доказательства признаны прокурором достаточными для направления уголовного дела в суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Санкцией статьи предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.