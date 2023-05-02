В Тамбове, Лужках, Бокино и Строителе запланированы отключения света

3 мая в связи с ремонтными работами в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

с 09.00 до 11.30:

- по ул. Рылеева, д. 73-77;

с 13.30 до 16.30:

- по ул. Гастелло, д. 11, 21-33;

- по ул. Елецкой, д. 56-60;

- по ул. Дегтярева, д. 55А-70;

- по ул. К.Московского, д. 12-36;

- по ул. Мира, д. 7-52;

- по ул. Оружейной, д. 3-24;

- по пер. Мира, д. 1-21;

с 09.00 до 12.00:

- по пр. Запрудному, д. 1-6;

с 09.00 до 16.00:

- по Рассказовскому ш.

Также, по информации администрации города Тамбова, с 10.00 до 13.00 будет отсутствовать напряжение:

ТП 429 - д. Лужки (полевой стан);

ТП 843 - д. Лужки, ул. Школьная;

ТП 430 - д. Лужки, ул. Центральная;

ТП 949 - д. Лужки;

ТП П-1516 - с. Бокино, ИП Чаплыгин «Автосервис»;

ТП П-1620 - п. Строитель, ООО «Капитал»;

ТП П-1682 - п. Строитель, ООО «Автодор М-1»;

ТП П-1680 - п. Строитель, Котельная №2.