В Тамбове, Лужках, Бокино и Строителе запланированы отключения света

3 мая в связи с ремонтными работами в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
с 09.00 до 11.30:
- по ул. Рылеева, д. 73-77;
с 13.30 до 16.30:
- по ул. Гастелло, д. 11, 21-33;
- по ул. Елецкой, д. 56-60;
- по ул. Дегтярева, д. 55А-70;
- по ул. К.Московского, д. 12-36;
- по ул. Мира, д. 7-52;
- по ул. Оружейной, д. 3-24;
- по пер. Мира, д. 1-21;
с 09.00 до 12.00:
- по пр. Запрудному, д. 1-6;
с 09.00 до 16.00:
- по Рассказовскому ш.
Также, по информации администрации города Тамбова, с 10.00 до 13.00 будет отсутствовать напряжение:
ТП 429 - д. Лужки (полевой стан);
ТП 843 - д. Лужки, ул. Школьная;
ТП 430 - д. Лужки, ул. Центральная;
ТП 949 - д. Лужки;
ТП П-1516 - с. Бокино, ИП Чаплыгин «Автосервис»;
ТП П-1620 - п. Строитель, ООО «Капитал»;
ТП П-1682 - п. Строитель, ООО «Автодор М-1»;
ТП П-1680 - п. Строитель, Котельная №2.