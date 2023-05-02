Тамбовчан приглашают принять участие в акции «Окна Победы»

Участники акции ограничены только своей фантазией

В преддверии 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне тамбовчане смогут принять участие в акции «Окна Победы». Для этого нужно украсить окна своей квартиры или дома символами Великой Победы.

- К акции может присоединиться любой желающий. Для украшения окон можно использовать георгиевские ленты, фотографии ветеранов, цветы, красные звезды, рисунки детей и другие символы Победы в Великой Отечественной войне. Их можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом – все зависит от фантазии участников, - пояснили в правительстве Тамбовской области.

Фотографии своих работ можно выложить в соцсети с хештегом #ОкнаПобеды, словами благодарности героям и тематическими текстами.

Фото правительства Тамбовской области