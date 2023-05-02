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НовостиПроисшествия2 мая 2023 13:39

Тамбовчанин набросился с ножом на своего племянника

Мужчина сумел вызвать «скорую» и остался жив
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СК СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.

- Подозреваемый в ходе конфликтной ситуации с 47-летним племянником достал из кармана куртки нож и нанес ему несколько ударов в область грудой клетки и плеча, после чего ушел. Потерпевший смог самостоятельно вызвать «скорую помощь» и, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база.