Директор компании, находящийся под следствием за невыплату зарплаты, полностью рассчитался с работниками

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, подозреваемого в невыплате заработной платы.

- По версии следствия, в 2022 году работники организации в течение пяти месяцев не получали заработную плату, в результате чего сформировалась задолженность по оплате труда в размере более 10 миллионов рублей. При этом денежные средства с расчетного счета фирмы в указанный период расходовались на цели, имеющие в соответствии с гражданским законодательством более позднюю очередность удовлетворения, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В рамках расследования уголовного дела задолженность работникам выплатили в полном объеме, поэтому следователь принял решение о прекращении уголовного дела.