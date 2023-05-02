В мае в Тамбовской области будет изменен график выплат пособий и пенсий

Как сообщают в отделении Социального фонда России по Тамбовской области, в мае график выплат пособий и пенсий будет следующим:

3 мая будет перечислено единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Так как 7 и 8 мая – выходные, то ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, которое должно перечисляться 8 мая, поступит 4 мая.

5 мая (вместо 7 мая) тамбовчане получат пенсию за май, а также ежемесячную выплату пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Тем, кто получает пенсию 12 и 22 числа, выплаты поступят по графику.