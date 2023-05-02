В Тамбове на пешеходном переходе сбили женщину

Женщину отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 66-летняя женщина, произошла 30 апреля в 10 часов 25 минут в районе дома №75/1 по улице Рылеева города Тамбова. 50-летний водитель «Лада Ларгус» наехал на пешехода, которая переходила дорогу по «зебре».

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.