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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:23

В Тамбове на пешеходном переходе сбили женщину

66-летняя пенсионерка попала под колеса «Лада Ларгус»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщину отвезли в больницу

Женщину отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 66-летняя женщина, произошла 30 апреля в 10 часов 25 минут в районе дома №75/1 по улице Рылеева города Тамбова. 50-летний водитель «Лада Ларгус» наехал на пешехода, которая переходила дорогу по «зебре».

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.