Три человека пострадали в аварии в Тамбовском районе

В больнице оказались трое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 30 апреля в 20 часов 35 минут на 7 км автодороги «Тамбов-Шацк»-Хомутляйское лесничество, проходящей по территории Тамбовского района. 47-летний водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную там, где это не запрещено, и столкнулся с «Kia Sportage», под управлением 50-летней женщины.

- В результате аварии травмы получили оба водителя и 50-летний пассажир автомобиля «Kia Sportage», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.