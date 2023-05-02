Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 9:09

В Тамбовской области под колеса машины попал 17-летний парень

Молодой человек оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадавший оказался на лечении

Пострадавший оказался на лечении

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 30 апреля в 20 часов 40 минут в селе Сампур не ул. Советской, 110 «А». 38-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу слева направо, относительно направления движения машины.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.