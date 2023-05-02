В Тамбовской области под колеса машины попал 17-летний парень

Пострадавший оказался на лечении Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 30 апреля в 20 часов 40 минут в селе Сампур не ул. Советской, 110 «А». 38-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу слева направо, относительно направления движения машины.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.