В Мичуринске ограбили магазин

В Мичуринске 19 апреля в магазине на улице Лаврова мужчина открыто похитил продукты с прилавка, быстро прошел с ним мимо кассы, не заплатив, после чего покинул помещение. Продавец, не догнав злоумышленника, сообщила о происшедшем в полицию. Выяснилось, что преступление совершил 34-летний житель Тамбова. Его задержали по приметам, полученным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения. Мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Виновному в таком преступлении грозит до 4 лет колонии.

Еще одна попытка грабежа произошла 30 апреля в сетевом магазине, расположенном в областном центре на улице Киквидзе. Мужчина пронес мимо кассы неоплаченный алкоголь. Похитителя вовремя заметили работники магазина, тот бросил пакет с добычей и убежал. Ему придется ответить за покушение на грабеж. Личность подозреваемого установили по камерам.

- Сотрудники отдела полиции №2 по городу Тамбову задержали 38-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело.