В Котовске после ремонта поврежденного водопровода забыли восстановить асфальт

Так дорога выглядела до ремонта

Прокуратура Котовска проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При этом выявлены нарушения в деятельности организации, проводившей земляные работы.

Так покрытие выглядит после вмешательства прокуратуры

- Подрядной организацией выполнялись работы по прокладке трубы в районе д. 15 по ул. Октябрьская города Котовска. При проведении указанных работ произошло повреждение водопровода, после чего ресурсоснабжающей организацией были начаты работы по восстановлению поврежденного водопровода. При этом после проведения земляных работ асфальтовое покрытие восстановлено не было, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

Как выяснилось, дефекты покрытия проезжей части превышают максимально допустимые по нормативам. Поэтому прокуратура внесла представления директору ресурсоснабжающей организации и главе администрации города. После этого асфальтовое покрытие дорожной части было восстановлено.

Фото прокуратуры города Котовска