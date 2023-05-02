Житель Жердевского района получил 9 месяцев строгого режима за пьяные поездки

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи оштрафованным за отказ от медицинского освидетельствования.

- В суде установлено, что подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, в январе 2023 года в состоянии опьянения управлял мотоциклом «ИЖ Юпитер – 5». Когда он был остановлен сотрудниками ГИБДД, то отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.

Мужчине назначено 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, садиться за руль ему нельзя 2 года.