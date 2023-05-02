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НовостиОбщество2 мая 2023 7:20

Прокуратура обратила внимание руководства Тамбова на состояние многоэтажки на Бастионной

Дом может быть признан аварийным
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова выявила в интернете информацию об аварийном состоянии жилого дома № 22 «А» по ул. Бастионной в Тамбове.

- Выездной проверкой установлены многочисленные нарушения технического состояния многоквартирного дома (нарушение целостности фасада, подтопление подвального помещения, частичное разрушение лестничного марша), - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Прокуратура внесла руководителю управляющей компании представление. Кроме того, было возбуждено дело об управлении многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Также прокуратура проинформировала главу администрации города Тамбова о том, что дом требует комиссионного обследования. Возможно, он является аварийным и непригоден для проживания.