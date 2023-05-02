Тамбовчанке за долги отключили электричество: женщина не могла пользоваться холодильником и готовить

К уполномоченному по правам человека в регионе обратилась жительница Тамбовского района, которая пожаловалась на руководство товарищества собственников жилья «Надежда». Женщина считала, что ей незаконно отключили электричество, что лишило ее возможности приготовления горячей пищи на электроплите и хранения продуктов в холодильнике.

Уполномоченный обратился в прокуратуру района с просьбой провести проверку по этому факту. Выяснилось, что электричество жительнице отключили за долг, превышающий два месяца. Вместе с тем установлено, что многоквартирный дом не подключен к газу, и жительница готовила на электроплите. Отключение жилого помещения от электроснабжения посчитали созданием угрозы жизни и здоровью проживающих в нем людей.

На этом основании прокуратурой в адрес председателя ТСЖ «Надежда» направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Как указала прокуратура района в своем представлении, действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан, должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.

- По результатам рассмотрения представления прокуратуры района, в жилом помещении возобновлена подача электроэнергии, а виновное лицо ТСЖ «Надежда» привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.