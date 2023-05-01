Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2023 15:43

В жуткой аварии в Тамбовской области погибли двое и пострадали шесть человек

Водитель ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с Газелью
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Машины превратились в груды железа

Машины превратились в груды железа

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшная авария произошла 1 мая в 15 часов 45 минут на 76 км Тамбов-Пенза в Кирсановском районе. По предварительным данным водитель ВАЗ-2114 при обгоне потерял управление машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью.

- В результате аварии 36-летний водитель легковушки и его 42-летний пассажир погибли на месте. Водитель Газели и 5 его пассажиров получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пять человек оказались в больнице, один от госпитализации отказался.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, к ликвидации последствий ДТП привлекались 30 человек и 14 единиц техники.

Межрайонная прокуратура Кирсановского района взяла на контроль ход проведения доследственной проверки по факту аварии с двумя погибшими.

Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте

Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области