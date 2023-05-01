В жуткой аварии в Тамбовской области погибли двое и пострадали шесть человек

Машины превратились в груды железа Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшная авария произошла 1 мая в 15 часов 45 минут на 76 км Тамбов-Пенза в Кирсановском районе. По предварительным данным водитель ВАЗ-2114 при обгоне потерял управление машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью.

- В результате аварии 36-летний водитель легковушки и его 42-летний пассажир погибли на месте. Водитель Газели и 5 его пассажиров получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пять человек оказались в больнице, один от госпитализации отказался.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, к ликвидации последствий ДТП привлекались 30 человек и 14 единиц техники.

Межрайонная прокуратура Кирсановского района взяла на контроль ход проведения доследственной проверки по факту аварии с двумя погибшими.