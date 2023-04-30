Гендиректор бетонного завода в Тамбовской области попал под уголовное дело за сокрытие денег

Генеральный директор бетонного завода в Тамбовской области попал под уголовное дело. Его подозревают в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии регионального СУ СКР, предприятие вовремя не уплатило налоги в размере пяти миллионов рублей. Поэтому в банки направили поручения о приостановлении операций и принудительном списании суммы задолженности. Генеральный директор, который был в курсе происходящего, организовал перечисление средств за поставленные товары и оказанные услуги на иные счета, минуя расчетный счет организации-должника. Таким образом он сокрыл более четырех миллионов.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства налогового преступления.