В Тамбовской области проведут фестиваль в честь Петра Чайковского

V музыкальный фестиваль «День П. И. Чайковского в Бондарском районе» пройдет на центральной площади села Бондари 26 мая. В этом году он приурочен к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова и Году педагога и наставника.

Музыкальный праздник пройдет с 10 до 19 часов. В программе: презентация книги «Сто вопросов о Чайковском», экскурсия по историко-краеведческому музею Бондарского района «Музыкальная гостиная», выставка поделок «Сказочный мир Чайковского», мастер-классы «чай по-чайковски» и изготовление любимого цветка композитора - ландыша, краеведческие чтения, видеофильм «Рахманинов и Чайковский: творческие параллели», выставка-продажа цветов и сувениров. Концерт покажет Тамбовский колледж искусств. В мероприятии также примет участие костюмированный волонтерский отряд «Чайковский».

Во время фестиваля организаторы наградят победителей конкурсов, посвященных Чайковскому.

На фестиваль приглашают всех желающих.

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